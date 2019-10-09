Lens’in önü açıldı

GÜNEŞ

■ Son iki maçtaki performansıyla Avcı’nın gözüne giren ve uzun aradan sonra taraftarlarca alkışlanan Lens’in de sürekli olarak forma giymesinin önü açılmış durumda. Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenenin altında kalan Boyd ile kıyaslandığında, Lens formaya her zaman bir adım yakın duruyor.