09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:39:03
Lens’in önü açıldı
ABDULLAH Avcı, milli arada Oğzuhan’la özel konuşmalar yaparak beklentilerini anlatıp futbolcudan daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.
GÜNEŞ
■ Son iki maçtaki performansıyla Avcı’nın gözüne giren ve uzun aradan sonra taraftarlarca alkışlanan Lens’in de sürekli olarak forma giymesinin önü açılmış durumda. Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenenin altında kalan Boyd ile kıyaslandığında, Lens formaya her zaman bir adım yakın duruyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT