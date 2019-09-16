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16 Eylül 2019 Pazartesi 08:53:38 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:58:55

Lens’in kadroya alınmamasının arkasındaki sır perdesi aralandı

Beşiktaş'ta Jeremain Lens’in Gazişehir maçının kadrosuna alınmamasının arkasındaki sır perdesi aralandı.

Yönetimin, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncudan transferin sürdüğü Katar ve BAE kulüplerinden gelen yıllık net 2.5 miyon euroluk garanti maaş tekliflerden birini kabul etmesini istediği ancak ikna edemediği bildirildi. Lens, gitmeyi reddedince Avcı tarafından kadroya alınmadı  (Star)

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