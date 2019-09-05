05 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 22:52:04
Lens için umut ışığı
AVRUPA’DA transfer dönemi kapanmasına rağmen Katar ve BAE’de hala transferin sürmesi Lens için yönetimin ümitlerini artırdı.
GÜNEŞ
■ Lens’in takımdan ayrılma ihtimali hala devam ediyor. Avrupa’da transfer dönemi resmen kapansa da Katar ve BAE’de transferin bitmesine 1 ay olması Siyah-Beyazlı yönetimin umutlarını iyice artırdı. Siyah-Beyazlılar, daha önce de Negredo’yu da Avrupa’da transfer döneminin bitmesinden 2 hafta sonra satmıştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT