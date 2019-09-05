Lens için umut ışığı

GÜNEŞ

■ Lens’in takımdan ayrılma ihtimali hala devam ediyor. Avrupa’da transfer dönemi resmen kapansa da Katar ve BAE’de transferin bitmesine 1 ay olması Siyah-Beyazlı yönetimin umutlarını iyice artırdı. Siyah-Beyazlılar, daha önce de Negredo’yu da Avrupa’da transfer döneminin bitmesinden 2 hafta sonra satmıştı.