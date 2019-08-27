27 Ağustos 2019 Salı 09:28:32 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 09:30:07
Lens’i PSV Eindhoven’dan sonra Feyenoord’un da istediği ileri sürüldü
Beşiktaş'ta istenilen performansı sergileyemeyen ve talibi çıktığı takdirde gönderilmesi planlanan Jeremain Lens’i PSV Eindhoven’dan sonra Feyenoord’un da istediği ileri sürüldü.
Yüksek maaşından da kurtulacağı için Kartal’ın da gitmesine sıcak baktığı Hollandalı yıldızla Feyenoord’un görüşmelere başladığı vurgulandı. Siyah-Beyazlı kulüple 3 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu ayrıldığı takdirde Beşiktaş’ın kanat oyuncusu alacağı kaydedildi. (Star)
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