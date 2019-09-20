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20 Eylül 2019 Cuma 12:09:26 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 12:24:56

Lemina'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Galatasaray forması ile sahaya çıkan Mario Lemina özel açıklamalar yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Galatasaray forması ile sahaya çıkan Mario Lemina, Kasımpaşa maçındaki 30 dakikalık performansını da ikiye katladı. 60 dakika sahada kalan Gabonlu futbolcu performansı ile de beğeni toplarken özel açıklamalarda bulundu.
 
26 yaşındaki oyuncu, artık akıllarında sadece Fenerbahçe derbisinin olduğunu ve soyunma odasında bile maçın ardından derbiyi konuştuklarını açıkladı. Her geçen gün daha iyiye gittiğine de vurgu yapan Lemina, sözlerine şöyle devam etti:
 
"Şampiyonlar Ligi'nde zor bir gruptayız. Brugge deplasmanı da kolay değildi. Deplasmanda yenilmemek önemliydi. Şimdiden ilk iki şansımız için yorum yapamam. Maç maç bakacağız. Bu grupta sürpriz yapacak kalite ve potansiyele sahibiz."
 
10 GÜN SONRA TAMAMEN HAZIR OLURUM
 
"Hazırlık kampı geçirmedim. Bu nedenle 4 ay gibi bir eksik süre söz konusu. Fiziksel olarak zorlanmam normal. Ama her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Oynadıkça daha iyi olacağım. 1-2 maç sonra, 10 gün içinde tamamen hazır hale geleceğim. Galatasaray- Fenerbahçe rekabetini buraya gelmeden önce de biliyordum. Derbiyi heyecanla bekliyorum. Zaten Brugge maçı sonrasında soyunma odasında aramızda bu maçı konuşmaya başladık. Atmosfer sıcak olacak. Bazen spor dışına çıkan olaylar da oluyor, bunun farkındayım. Ama derbide elimizden geleni yapıp galip geleceğiz."
 
1 milyon Euro kiralama bedeli ile alınan Lemina'nın 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

(Sabah)

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