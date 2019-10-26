26 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 20:58:59
Lemina’ya hazır ol talimatı
GALATASARAY’DA teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde orta alanda değişime gidecek.
GÜNEŞ
■ Sakatlığını atlatan ve hafta başından bu yana takımla birlikte çalışan Mario Lemina, Seri’nin yerine ilk 11’e monte olacak. Terim’in orta sahada Lemina’nın yanı sıra Nzonzi ve Real Madrid maçında taraftarla atışan Belhanda’ya forma vermesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının dün Lemina ile özel bir görüşme yaptığı belirtildi.
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