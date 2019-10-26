Lemina’ya hazır ol talimatı

GÜNEŞ

■ Sakatlığını atlatan ve hafta başından bu yana takımla birlikte çalışan Mario Lemina, Seri’nin yerine ilk 11’e monte olacak. Terim’in orta sahada Lemina’nın yanı sıra Nzonzi ve Real Madrid maçında taraftarla atışan Belhanda’ya forma vermesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının dün Lemina ile özel bir görüşme yaptığı belirtildi.