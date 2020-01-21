21 Ocak 2020 Salı 09:20:52 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 09:22:46
Lemina ve Ömer Şişmanoğlu için gazetecileri darp etti iddiası
TV8’DE yayınlanan Gel Konuşalım’da G.Saraylı Lemina ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Programda Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş, sabaha karşı 05:30 sularında fotoğraf makinesini gasp ve tartakladıkları iddiasıyla Lemina ile Ömer’den şikayetçi olduğunu iddia edildi. Gasp ve darpa uğradığı iddia edilen muhabir yanlarında Jimmy Durmaz’ın da olduğunu söyledi.
(Akşam)
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