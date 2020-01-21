Lemina ve Ömer Şişmanoğlu için gazetecileri darp etti iddiası

Programda Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş, sabaha karşı 05:30 sularında fotoğraf makinesini gasp ve tartakladıkları iddiasıyla Lemina ile Ömer’den şikayetçi olduğunu iddia edildi. Gasp ve darpa uğradığı iddia edilen muhabir yanlarında Jimmy Durmaz’ın da olduğunu söyledi.

(Akşam)