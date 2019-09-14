Lemina, mide bulantısı nedeniyle oyundan çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Sakatlanarak 30. dakikada oyundan çıkan Lemina, "Şu anda açıkçası iyiyim. Fiziksel olarak bir sorunum yoktu. Maç içerisinde bir mide bulantısı tuttu. Bu nedenle oyundan çıktım." açıklamasını yaptı.

Oyun ile ilgili gelen soruya Gabonlu oyuncu, "Benim için iyi bir maç oldu. Bunun devamı da gelecek. Atmosfer, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir atmosferdi. Taraftarlar yanımızda olduğu sürece biz de zaferlere devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.