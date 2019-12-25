Leicester, Merih'ten umudu kesti Rugani'ye yöneldi

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Çağlar Söyüncü’nün yanına iyi bir partner arayan, ilk etapta Juventus’ta oynayan Merih Demiral’la ilgilenen fakat 40 milyon euro’luk bonservis bedelini görünce geri adım atan Leicester City bu sefer de Rugani’ye kancayı takmış durumda.

LEİCESTER MERİH'TEN UMUDU KESTİ RUGANİ'YE YÖNELDİ

Premier Lig’de 8 hafta üst üste kazanmasına karşın son 2 maçından sadece 1 puanla çıkan Leicester City Juventus’un gözden çıkardığı Daniele Rugani’yi isterken, Serie A devinin bu ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Çağlar ve Evans’tan başka defansın ortasında forma verebileceği ikinci bir stoperi olmayan Brendan Rodgers’ın aslında Merih Demiral’ı işaret ettiği kaydedilirken, çekilen astronomik bonservis ücreti yüzünden başarılı teknik adamın Rugani’ye yöneldiği kaydedildi.

Yaklaşık 5 yıldır Juventus’ta top koşturan 25 yaşındaki Rugani bu sezon sadece 3 maçta görev alırken, tecrübeli defans oyuncusu Bonucci, De Ligt ve Merih Demiral’ın arkasında kaldığı için Leicester City’e gitmeyi kafasına koyduğu anlaşıldı.