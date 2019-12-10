Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye yeni teklif

Son dönemde Premier Lig’in en çok konuşulan oyuncularının başında gelen Çağlar Söyüncü için kulübü Leicester City’nin harekete geçtiği öğrenildi. Performansıyla gözdolduran ve takımının bu sezon 38 puanla ligde ikinci sırada yer almasında büyük pay sahibi olan Çağlar’ın 2023’te bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerin başlandığı bilgisine ulaşıldı. Geçtiğimiz hafta teknik direktör Brendan Rodgers’in kontratını 2025’e kadar uzatan Leicester’ın, bu kez de 2018’de Freiburg’tan 18 milyon Pound’a (137.3 milyon TL) aldığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu için düğmeye bastığı belirtildi.

Manchester City ve Arsenal

peşinde Yükselen formunun ardından başta Manchester City olmak üzere Arsenal’in de radarında olan milli futbolcumuzu kolay kolay kaptırmak istemeyen Mavi-Beyazlılar’ın, haftalık 45 bin Pound (343 bin TL) kazanan Çağlar’a, haftalık 75 bin Pound (572 bin TL) vererek, 2025’e kadar sözleşmesini uzatmak istediği gelen haberler arasında yer alıyor.

(Fanatik)