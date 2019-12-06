06 Aralık 2019 Cuma 16:44:21 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 16:45:31
Leicester City, teknik direktör Rodgers'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, teknik direktör Brendan Rodgers'ın sözleşmesini uzattı.
Leicester City Kulübü, 46 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik direktör Rodgers'ın sözleşmesinin Haziran 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City, Premier Lig'de 15 haftada topladığı 35 puanla lider Liverpool'un 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. (AA)
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