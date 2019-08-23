Leeds Unitedlı taraftarların Ekuban şaşkınlığı: Onu geri getirin

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 yendi. Oynanan maçta Yunan ekibine 3 gol atarak hat-trick yapan Caleb Ekuban, Leeds Unitedlı taraftarları şaşkına çevirdi.

LEEDS UNİTEDLI TARAFTARLARI KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Leeds United'ın eski forveti olan Ekuban, yaptığı hat-trickle Leeds Unitedlı taraftarları kendisine hayran bıraktı. Eski oyuncularının UEFA maçında gösterdiği mükemmel performans karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Leeds Unitedlı taraftarları Ekuban'ın Trabzonspor'a gönderilmesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

"EKUBAN'I GERİ GETİRİN"

Ekuban'ın gönderilmesinin büyük bir hata olduğunu ifade eden taraftarlar Leeds United yönetimine çağrıda bulunarak Ekuban'ın geri getirilmesini istedi.