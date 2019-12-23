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23 Aralık 2019 Pazartesi 17:12:18 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 17:13:23

LeBron'un sakatlığı görünenden ciddi olabilir

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in torasik kas gerginliğine ek olarak rahatsız edici bir kasık sakatlığıyla uğraştığı söylendi.

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in torasik kas gerginliğine ek olarak rahatsız edici bir kasık sakatlığıyla uğraştığı söylendi.

James, Salı günü Indiana Pacers'a karşı göğüs kafesi alanındaki bir kas çekilmesinden ötürü sakatlanmış ve Perşembe günü Milwaukee Bucks'a karşı alınan yenilgide sakatlıkla oynamıştı. MR çektirmemiş olan James'in durumunun, sadece bir yük yönetimi durumu değil, ciddi bir konu olduğu belirtildi.

Bu haftanın başlarında, James bu sezon dinlenmek için hiçbir maçı kaçırmayı planlamadığını söylemişti. Kaynaklar, James'in de son zamanlarda rahatsız edici bir kasık sorunuyla uğraştığını söyledi. Önceki sezon Noel günü kasık sakatlığı geçirmesi, James ve Lakers'ın sezonunun raydan çıkmasına sebep olmuştu.

LeBron Perşembe günü Bucks'a karşı triple-double yapsa da, zaman zaman biraz cansız görünüyordu ve aynı zamanda Lakers'ın maç içinde açılan farkı kapama olasılığını durduran bir dizi top kayıpları yapmıştı.

Lakers, geçen sezon James sol kasığındaki sakatlık nedeniyle uzun zaman kaçırdıktan sonra, şimdi son derece ihtiyatlı davranıyor.

Son zamanlarda James, herhangi bir maçta oturmayacağını ve yeterince sağlıklı hissettiğinde oynayacağı konusunda ısrarcıydı. Ancak bu kalıcı kasık sakatlığının, özellikle geçen sezon LeBron'a ilk kez uzun bir devamsızlık yaptırmak zorunda kalması önüne alındığında, bazı endişelere neden olabilir.

(Sporx)

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