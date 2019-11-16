LeBron James attığı sayılarla taraftarı yine mest etti - İzle

Los Angeles Lakers, Sacramento Kings karşısında çok zorlandığı maçta 5,5 saniye kala LeBron James’ten gelen iki serbest atış isabeti ve maçın son saniyesinde Anthony Davis’in Harrison Barnes’a yaptığı blok ile rakibini 99-97 mağlup etmeyi başardı.

Lakers bu sonuçla bu sezon 12. maçında 10. galibiyetine uzandı. Kings ise 11. maçında yedinci kez kaybetti.

LeBron James maçı 29 sayı, 11 asist ve 4 ribaund ile tamamlarken Davis de 17 sayı, 5 ribaund ve 4 blok ile oynadı.

Lebron James üst üste 8 sayı bulduğu sekansda attığı üçlükle salonu çılgına çevirdi:

