LeBron James attığı sayılarla taraftarı yine mest etti - İzle
Basketbol tutkunları dün akşam muhteşem bir maç izledi. Attığı sayılarla taraftarları mest eden Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James'ın iki isabetli serbest atışı ve Sacramento Kings galibiyetinde oynadığı rol yine taraftarları yine mest etti
Los Angeles Lakers, Sacramento Kings karşısında çok zorlandığı maçta 5,5 saniye kala LeBron James’ten gelen iki serbest atış isabeti ve maçın son saniyesinde Anthony Davis’in Harrison Barnes’a yaptığı blok ile rakibini 99-97 mağlup etmeyi başardı.
Lakers bu sonuçla bu sezon 12. maçında 10. galibiyetine uzandı. Kings ise 11. maçında yedinci kez kaybetti.
LeBron James maçı 29 sayı, 11 asist ve 4 ribaund ile tamamlarken Davis de 17 sayı, 5 ribaund ve 4 blok ile oynadı.
Lebron James üst üste 8 sayı bulduğu sekansda attığı üçlükle salonu çılgına çevirdi:
Locked in King. 👑— NBA (@NBA) 16 Kasım 2019
25 PTS, 9 AST for LBJ! #LakeShow
Watch Live: https://t.co/3bTQPOmwYk pic.twitter.com/2enBZsXE01
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