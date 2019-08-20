Laxalt’ta geri adım

Güneş

Oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler’e Milan’dan onay çıkmadı. İtalyan ekibi, Uruguaylı oyuncuyu kiralamayacağını Fenerbahçe yönetimine iletti. Milanlı yöneticilerin, SarıLacivertlilere “Laxalt’ı almak istiyorsanız, bonservisi 15 milyon euro. Bu parayı verirseniz oyuncuyu size veririz” dedi. Fiyatı çok bulan Ferenbahçe bunun üzerine transferden vazgeçti.