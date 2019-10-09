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09 Ekim 2019 Çarşamba 16:35:36 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:39:33

'Laurent Blanc Galatasaray'ı reddetti'

Bir dönem Bursaspor'un başında yer alan Paul le Guen, Laurent Blanc'ın 2017 yılında Fatih Terim ile anlaşmadan önce Galatasaray'ın teklifini reddettiğini söyledi.

Son olarak Paris Saint-Germain'in teknik direktörlüğünü yapan ve 2016 yılından bu yana işsiz olan Fransız teknik adam Laurent Blanc ile ilgili Le Parisien Gazetesi'nde özel bir inceleme haberi yapıldı ve bir dönem Bursaspor'u da çalıştıran Paul Le Guen tarafından Galatasaray'ın da deneyimli hocaya Fatih Terim öncesinde teklif yaptığı kaydedildi.

Bursaspor'un başında olduğu dönemde Blanc ile görüştüğünü belirten Le Guen, "Türkiye'deyken onunla iletişime geçtim. Galatasaray ile temaslarda bulundu ancak bana teklifi kabul etmediğini söyledi. Çok iyi takımlardan da teklif almıştı. Artık o günler getide kaldı" ifadelerini kullandı.

"ARTIK BİR TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM"

Yaklaşık 2,5 yıldır boşta olan 53 yaşındaki teknik adam, "Gerçekten artık bir takım çalıştırmak istiyorum. Paris'te yaşadıklarım beni daha da güçlendirdi ve bana çok faydası olacak" diye konuştu.

Kriyerinde Bordeaux, Fransa Milli Takımı ve Paris Saint-Germain takımları bulunan Blanc, en yüksek puan ortalamasını 2,36 ile PSG'de yakaladı.

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