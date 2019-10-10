Larin Belçika'da olmaktan dolayı çok mutlu

Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı golcü oyuncu Cyle Larin, takımının yakaladığı 8 maçlık yenilmezlik serisinde takımın en önemli isimlerinden biri oldu ve hücumda takımı sürüklemeyi başardı.

İyi bir sezon geçirdiğini kaydeden Larin, "Sezonu olabildiğinde yüksekte bitirmek için savaşmaya devam edeceğiz. İyi takımlara karşı oynamayı seviyorum, çalışmaya devam etmeliyiz. Belçika'da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"DAHA DA İYİ OLACAĞIZ"

Berahino ile hücumda iyi bir ikili yakaladıklarını belirten Kanadalı golcü, "Bazen ben daha geride oynuyorum, bazen Saido Berahino. İyi bir takımımız var ve çok iyi çalışıyoruz, daha iyi olacağımızı da düşünüyorum" diye konuştu.

Bu sezon 11 maçta 975 dakika süre alan 24 yaşındaki golcü, 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Zulte Waregem'in 1 yıllığına kiraladığı Larin'i 2,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna katma hakkı bulunuyor.