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23 Ocak 2020 Perşembe 13:06:38 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 13:07:30

La Liga ekibi Real Sociedad, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu için Real Sociedad devreye girdi.

TM Dijital Haber Merkezi

İngiltere’de Manchester United ve Sunderland formaları giymesine rağmen Premier Lig’de kendisinden patlamayı yapamayan Adnan Januzaj’ın Real Sociedad’da oynadığı futbol İtalyan devlerinin dikkatini çekti.

REAL SOCİEDAD FERDİ KADIOĞLU'NU TAKİP EDİYOR

Bu sezon La Liga’da çıktığı 13 maçta 4 gol 4 asist yapan Adnan Januzaj’ın Milan ve Roma tarafından istendiği öğrenilirken, Sociedad’ın 24 yaşındaki yıldız futbolcuyu satmaya sıcak baktığı belirtildi. Kosova asıllı oyuncunun Serie A devlerinin tekliflerinden bir hayli hoşnut olduğu kaydedilirken Real Sociedad’ın Januzaj’ın ayrılma ihtimaline karşı ‘B’ planını hazırladığı, Sportif Direktör Roberto Olabe’nin Ferdi Kadıoğlu’nu listeye aldığı anlaşıldı.

Fenerbahçe’de yeteri kadar forma şansı bulamamasına rağmen, potansiyeliyle Avrupa devlerinin takibinden kaçamayan Ferdi Kadıoğlu için Real Sociedad’ın zemin yokladığı bildirilirken, İspanyol ekibinin önümüzdeki günlerde sarı lacivertli kulübün kapısını çalacağı öğrenildi. Şu anda ligde 6.sırada bulunan Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi hedefinden sapmak istemiyor.

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