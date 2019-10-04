Kylian Mbappe, Türkiye maçını kaçırabilir

Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe'ye sakatlık şoku.

Salı günü oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray'a karşı sakat olduğu için ilk 11 başlamayan fakat sonradan oyuna dahil olan Mbappe'nin durumu ciddiyet kazanmaya başladı.

RİSKE EDİLMEMESİ BEKLENİYOR

Sol ekleminde yaşadığı ağrılar sebebiyle sıkıntı yaşayan Fransız yıldız, Paris Saint Germain'in cumartesi oynayacağı Angers maçında riske edilmemesi bekleniyor.

MİLLİ MAÇLARI KAÇIRABİLİR

Tam anlamıyla iyileşmeden riske edilmesi beklenilmeyen yıldız oyuncunun, Fransa milli takımının oynayacağı İzlanda ve Türkiye maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki yıldızı Mbappe, Paris forması ile çıktığı 93 maçta 62 gol,34 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)