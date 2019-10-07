07 Ekim 2019 Pazartesi 16:57:24 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:00:07
Kyle Lowry bir sene daha Toronto Raptors'ta
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Toronto Raptors'ta Kyle Lowry'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Toronto Raptors'ın 33 yaşındaki ABD'li skorer oyun kurucusu Kyle Lowry ile 31 milyon dolar karşılığında bir yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Son 7 yıldır forma giydiği Raptors ile geçen sezon NBA şampiyonluğu yaşayan Lowry, normal sezonu maç başına 14,2 sayı, 8,7 asist, 4,8 ribaunt, 1,4 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Rıdvan Dilmen'den VAR'a sert eleştiri: Eğer Atiba'nın pozisyonuna penaltı vermiyorsan 'art niyetlisin' derim