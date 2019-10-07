Kuzenlerin ok savaşı

GÜNEŞ

■ Bu yılki festivale ise binin üzerinde sporcu ve 1.2 milyon ziyaretçinin katıldığı belirtildi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın oğlu Ahmet Akif, ok savaşları alanında yarıştı. Ziyaretçilerden 2 yaşıtları ile birlikte 4’lü takım oluşturan kuzenlerin karşılarında ise yine ziyaretçilerden kurulan 4 kişilik takım vardı. Ömer Tayyip ve Ahmet Akif’in takımı ok savaşını 15’e 9 kazanmayı başardı.