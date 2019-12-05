05 Aralık 2019 Perşembe 20:49:37 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 20:50:14
Kupada Karadeniz derbisinde kazanan taraf Rizespor
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2'lik skorla kazandı.
Rizespor'un gollerini 18. dakikada Mykola Moroziuk, 28. dakikada Marko Scepovic ve 31. dakikada tekrardan Marko Scepovic attı.
Samsunspor'un gollerini 42. dakikada Aytaç Sulu ve 86. dakikada penaltıdan İlyas Kubilay Yavuz attı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Aralık Salı günü saat 16.30'da Samsun'da oynanacak.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT