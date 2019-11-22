Kulüplere açık uyarı

GÜNEŞ

■ TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda (UFEF) yaptığı konuşmada, kulüpleri açık ve sert bir şekilde uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteği için teşekkür eden Özdemir, 'Futbola bu kadar yatırım yapan başka bir ülke yoktur. Her geçen gün gelir artıyor ama kontrolsüz bir harcama var. Gelirlerin 3-5 katını harcama lüksümüz yok. Federasyon olarak denk bütçeye çok önem veriyoruz. Kulüp lisans yönetmenliğini yeniledik ve harcama limiti getirdik” dedi

CAN YAKACAK KARARLAR ALACAĞIZ

■ HERKESİN ayağını yorganına göre uzatmasını istediklerini vurgulayan Özdemir, “Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Puan silme, para cezaları küme düşürme cezaları uygulanacak. Mali düzlüğe çıkmak için Gençlik ve Spor Bakanı Muharrrem Kasapoğlu biz çok destek verdi ve futbol ailesi olarak çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Avrupa’da kulüplerin Şampiyonlar Ligi gelirleriyle büyüdüğünü anlatan Özdemir, “Biz ise 12 senedir sürekli tek takımla katılıyoruz. Para kaybını siz hesap edin” ifadesini kullandı.

1 GÜN RAKİP 364 GÜN DOST OLMALIYIZ

■ BAŞKAN Özdemir, futbol ailesi olarak omuz omuza vermek zorunda olduklarını söyledi. Bunu yapmaları halinde büyük bir gücün doğacağını anlatan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun yolu da dostça rekabetten geçiyor. Premier Lig en büyük ekonomik yapıya sahip lig durumunda. Ülkemizde oynanan UEFA Süper Kupa finalinde ChelseaLiverpool maçına ev sahipliği yaptık. İki takımın, mücadele öncesinde gala yemeğinde ortak sözleri oldu; 'Biz her gün dostuz, bir gün rakibiz' dediler. Biz de 'bir gün rakip 364 gün dost olmalıyız' dedik.

4’LÜ SÜPER KUPA GELİYOR

■ YAPISAL anlamda gerçekleştirilmesi gereken birçok işin olduğunu anlatan başkan Özdemir, “Süper Lig'in izlenme oranını arttırmalıyız. Yayıncı kuruluş 100 ülkede yayın yapmakta ve teşekkür ediyoruz onlara. Yeni pazarlar yaratmalıyız. Süper Kupa'nın yapısında değişikliğe giderek 4 takımlı bir finalle oynaması değer katacaktır” şeklinde konuştu.

FİNALLERE GİTMEK ÖNEMLİ

■ A MİLLİ Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılarak büyük bir başarı sağladığını kaydeden Nihat Özdemir, “Bunun ülke ekonomisine büyük bir katkısı olduğu gibi federasyona da önemli bir katkısı olacaktır. Başta Şenol Güneş olmak üzere oyuncularımıza da teşekkür ediyor, şampiyonada da bizi gururlandıracaklarına ve marka değerine artı değer katacaklarına yürekten inanıyorum. Milli takımın başarısı liglerdeki rekabet için çok önemli” dedi