Kulüpler Birliği'nde süreç nasıl işleyecek?

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı kulüpteki görevini bırakacağını açıkladı. Fikret Orman'ın görevden ayrılmasıyla birlikte Kulüpler Birliği'ndeki başkanlığı da düşmüş olacak. Kulüpler Birliği'nde bu durumda izlenecek yol nasıl olacak? Fikret Orman sonrası Kulüpler Birliği Başkanı kim olacak?

Kulüpler Birliği'nde Fikret Orman sonrası yeni başkan kim olacak?

Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığından ayrılması halinde Kulüpler Birliği'ndeki görevi de sona erecek. Bu durumda Kulüpler Birliği olağanüstü seçim kararı alacak. Seçime kadar olan süreçte vakfın başkanlığını halihazırda başkanvekilliği görevlerini sürdüren Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yapacak.



Kulüpler Birliği'nde bugüne kadar başkanlık yapan isimler:

İlhan Cavcav (2000-2001/2001-2002/2004-2005/2014-2014)

Cemal Aydın (2002-2003/2003-2004)

Özhan Canaydın (2005-2006/2006-2007/2007-2008)

Aziz Yıldırım (2008-2009/2009-2010/2010-2011)

Yıldırım Demirören (2011-2012)

Halil Ünal (2012-2013)

Göksel Gümüşdağ (2014-2017)

Dursun Özbek (2017-2018)

Fikret Orman (2018-2019)

(Futbol Arena)