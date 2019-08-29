Kulüpler Birliği Vakfında Fikret Orman yeniden başkan

  • Bist 100
    96909.8
  • Dolar
    5,8366
  • Euro
    6,4608
  • Altın
    286,8710
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bursaspor'da transfer yasağı sorunu çözüldü Bursaspor'da transfer yasağı sorunu çözüldü
Hanelerin ulaştırma harcamalarında 'araç alımı' başı çekti Hanelerin ulaştırma harcamalarında 'araç alımı' başı çekti
Sağlık Bakanlığı doktor ataması başvuruları nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı doktor ataması başvuruları nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası ne zaman?
Özcan Deniz'den sürpriz karar! Eski eşini de Kıbrıs'a götürüyor Özcan Deniz'den sürpriz karar! Eski eşini de Kıbrıs'a götürüyor
Yeni görev yeri RTÜK'ü CHP genel merkezi zanneden Bildirici'ye Başkan Ebubekir Şahin'den jet yanıt: Hiçbir dosya başkanın çekmecesinde beklemez Yeni görev yeri RTÜK'ü CHP genel merkezi zanneden Bildirici'ye Başkan Ebubekir Şahin'den jet yanıt: Hiçbir dosya başkanın çekmecesinde beklemez
TİM Başkanı Gülle: İhracat Ana Planı'nı bir manifesto olarak görüyoruz TİM Başkanı Gülle: İhracat Ana Planı'nı bir manifesto olarak görüyoruz
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde 29 memur açığa alındı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde 29 memur açığa alındı
Vücuttaki ödemin nedeni kalp yetmezliği olabilir Vücuttaki ödemin nedeni kalp yetmezliği olabilir
Obi Mikel, eşinin Trabzon'u terk etmesi nedeniyle sözleşmesinin feshini talep etti Obi Mikel, eşinin Trabzon'u terk etmesi nedeniyle sözleşmesinin feshini talep etti
Demre'de tarım alanlarının altında tarih yatıyor Demre'de tarım alanlarının altında tarih yatıyor
Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
Fenerbahçe'den Volkan Demirel açıklaması: Kendisi kararını verdiğinde hepsi netleşir Fenerbahçe'den Volkan Demirel açıklaması: Kendisi kararını verdiğinde hepsi netleşir
TL için yeni bir faiz oranı oluşturuldu TL için yeni bir faiz oranı oluşturuldu
Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması
Türk tırları 12 gündür Suudi Arabistan'da bekletiliyor Türk tırları 12 gündür Suudi Arabistan'da bekletiliyor
Kulüpler Birliği Vakfında Fikret Orman yeniden başkan Kulüpler Birliği Vakfında Fikret Orman yeniden başkan
KPSS öğretmenlik puan türü hangisidir? Öğretmenlik ataması hangi puan türü? KPSS öğretmenlik puan türü hangisidir? Öğretmenlik ataması hangi puan türü?
Son Dakika... Milli Piyango'nun yeni sahibi belli oldu Son Dakika... Milli Piyango'nun yeni sahibi belli oldu
Tunceli'de teröristlere ağır darbe Tunceli'de teröristlere ağır darbe
Çeşme'de ünlü beach kulübe insan kaçakçılığı baskını: 4 kişi gözaltına alındı Çeşme'de ünlü beach kulübe insan kaçakçılığı baskını: 4 kişi gözaltına alındı
Yakın arkadaşıyla gündüz tartıştı gece bıçakladı! Katil teslim oldu Yakın arkadaşıyla gündüz tartıştı gece bıçakladı! Katil teslim oldu
Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı
FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görev FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görev
Polislik KPSS puan türü nedir? Polislik başvuru şartları nelerdir? Polislik KPSS puan türü nedir? Polislik başvuru şartları nelerdir?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:11:33 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:15:54

Kulüpler Birliği Vakfında Fikret Orman yeniden başkan

Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığa yeniden Fikret Orman seçildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, vakfın Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yeniden başkanlık görevine getirildi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Orman, vakıftaki seçimin Türk futbolu ve kulüplere hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün olağan genel kurulumuzu yaktık. Toplantımızın konularından biri de seçimdi. Tekrar benim başkanlığımda, aynı heyetle aday olmuştuk. Bu seçimi yaptık. Kulüplerin teveccühüyle tekrar görevimize devam ediyoruz. Öncellikle Türk futbolu ve kulüplerimize hayırlı olsun. Destek veren kulüp ve başkanlarına şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Onun dışında bazı gündemlerimiz vardı. Onları da konuştuk." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde gündemlerinin çok farklı olmayacağını aktaran Orman, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Gündemimizde yeni olan bir şey yok. Zaten elimizdeki gündemlerle devam edeceğiz. Geldiğimizden beri Türk futbolunun bu marka değerini hak etmediğini söylüyoruz. Bunun üzerine çalışma yapmak lazım. Yeni federasyon yönetimi seçildiğinde de onlara yazılı olarak bildirdik. Çeşitli komitelerin kurulup, ortaklaşa çalışmayla Türk futbolunun marka değerini arttırmamız lazım. Stattaki seyirci sayısını attırmamız lazım. Türk futboluna olan ilgiyi arttırmamız lazım. Biz Kulüpler Birliği Vakfı olarak buna büyük destek vereceğiz. Aynı zamanda kulüplerimizin finansal problemleri var. Sahada iyi rekabet ediyoruz ama saha haricinde gayet iyi bir dostluğumuz var. El birliğiyle yapamayacağımız bir şey olacağına inanmıyorum."

Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfının elinde kanuni bir güç olmadığının altını çizerek, "Avrupa'daki gibi değil. Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi bir kurum değil. Sadece kulüp başkanları olarak oluşturmuş olduğumuz bir heyetimiz var. Federasyonla iş birliği yaparak, problemleri çözme gayreti içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Orman, TFF Merkez Hakem Kurulunun (MHK) başkanıyla da bir araya geleceklerini vurgulayarak, "Yeni bir MHK var. Şimdi zaten MHK başkanımızla görüşeceğiz. Orada da bütün değerlendirmelerimizi kulüpler olarak kendisine ileteceğiz." şeklinde görüş belirtti.  (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ