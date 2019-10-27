Kulüpler Birliği başkanlığı için tek aday Ahmet Ağaoğlu
Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk başta sıcak bakmasa da artan baskılar nedeniyle Kulüpler Birliği'nde de başkanlık koltuğuna oturmaya yakın gözüküyor.
İlk günlerde Kulüpler Birliği başkanlığına sıcak bakmayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelen baskılara daha fazla dayanabilecekmiş gibi görünmüyor.
Son olarak, uzun süre birliğin başkanlığını yapan Göksel Gümüşdağ'ın da Ağaoğlu'nu işaret etmesi üzerine, ilk toplantıda Trabzonspor'un patronunun ikinci bir başkanlık koltuğuna oturması bekleniyor.
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Ağaoğlu başkanlık için daha önce Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'i işaret etmiş Sepil de Ağaoğlu'nu istediğini söylemişti.
(61saat)
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