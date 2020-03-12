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12 Mart 2020 Perşembe 22:41:18 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 22:42:26

Kulüp başkanlarından 'koronavirüs' açıklaması

Beşiktaş, Göztepe ve Yeni Malatyaspor kulüp başkanları, koronavirüs toplantısında spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı ile ilgili açıklama yaptılar.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı ile Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısında spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı da verildi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında Danimarka ekibi Kopenhag ile yaptığı maçı izlemeye gelen kulüp başkanları, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 15 Mart Pazar günü Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda yapacakları derbinin seyircisiz oynanacağının söylenmesi üzerine, "Söz konusu sağlık ise gerisi hikaye. Bununla ilgili söyleyecek bir şeyimiz olamaz. Devlet büyüklerimiz böyle bir tedbir aldı. Biz o tedbire uymakla mükellefiz. Muhakkak ki her şeyi bilerek ve düşünerek yapıyorlar. Bundan şüphemiz yok. Biz de destek olmak zorundayız. Karşı gelmek doğru olmaz." diye konuştu.

Futbol takımı ve amatör branşlardaki sporcuları için koronavirüs tedbirleri aldıklarını aktaran Çebi, "Tedbir aldık ama en doğru önlem, az temas, mesafeli duruş ve elleri yıkamak. Her şeyin altında yatan temizlik. Dinimiz de temizliğe önem veriyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece koronavirüs değil diğer virüslere karşı korunabilmemiz için toplum olarak temizliğimize ve titizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil: Gelişmeleri takip ediyoruz
Kulüpler Birliği Vakfı ile Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, dünyada birçok spor organizasyonunun ertelendiğini ve bazı liglere ara verildiğini belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfı olarak süreci yakından izlediklerini aktaran Sepil, "Dünyada 4-5 ligde maçlar iptal edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Spor için oldukça zor. Bu virüs maalesef tüm dünyayı çok etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ise tedbir için maçlara seyirci alınmayacağını vurgulayarak, "Maçların seyircisiz olması hem bizi hem de taraftarımızı üzüyor ama tedbir amaçlı bir uygulama. Önemli olan insanların sağlığı. İnşallah hayırlısı olur." şeklinde görüş belirtti.

AA

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