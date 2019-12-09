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09 Aralık 2019 Pazartesi 09:37:31 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 09:41:12

Kulübün yüzde 49 hissesi satışa çıkarıldı

Bodrumspor Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi’nin yüzde 49 hissesinin yatırımcılara satış işlemi başlıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın girişimiyle anonim şirket olan Bodrum Belediyesi, Bodrumspor hisselerinin satış işlemi yarın gerçekleştirilecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak. Bodrumspor Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi olarak tescillenen kulübün yüzde 49’luk hissesi Bodrum’a gönül verenlere ait olacak. Hisse satışı ile ilgili süreç, 9 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 12.00’de düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacak. Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Derneği yöneticilerinin katılacağı basın toplantısı, Bodrum Belediye Başkanlığı önünde halka açık olarak düzenlenecek.

Bodrumspor’un ‘Futbol’ bölümünün Anonim Şirket olarak devam etmesi yönünde karar alındığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, diğer spor branşlarının tümünün Bodrum Spor Derneği bünyesinde kalacağını kaydetti.  Başkan Aras, şirketin yüzde 51’inin dernekte olacağını söyleyerek Bodrumspor’u seven ve kendini Bodrumsporlu olarak gören herkesi, Bodrumspor’a sahip çıkmaya davet etti.  (İHA)

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