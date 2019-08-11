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11 Ağustos 2019 Pazar 15:02:45 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 15:04:30

Kulübü olmadan olimpiyatlara hazırlanıyor

Dünya ve olimpiyat sıralamasında 67 kiloda zirvede bulunan milli tekvandocu Nur Tatar Askari, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na herhangi bir kulübe bağlı olmadan hazırlanıyor.

Topladığı puanlarla hem dünya sıralamasında hem de olimpiyat sıralamasında ilk sırada bulunan milli tekvandocu Nur Tatar Askari, İran Milli Takımı ile tekvandoda dünya ve Asya şampiyonluğu bulunan eski sporcu eşi Mehran Askari'nin antrenörlüğünde hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 10 ay önce kulübünden ayrılarak, sponsoru ve maddi desteği olmadan ferdi olarak çalışmalarını sürdürmeye başlayan milli sporcu, bir kulüple anlaşamaması halinde olimpiyatlara kulüpsüz gidecek tek sporcu olacak.

"Olimpiyatları garantiledim"

Antalya'da yaşayan Nur Tatar Askari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatlara hazırlık döneminin hiç kolay olmadığını, bu zorlu süreçte zaman zaman sakatlıkların yaşanabildiğini söyledi. 

Geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen grand prix serisinin dördüncü ayağında kadınlar 67 kiloda bronz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Tekvando Grand Prix Finali'nde ise altın madalya kazandığını hatırlatan Askari, Çin'de katıldığı grand slam finalinden de gümüş madalyayla ayrıldığını bildirdi.

İngiltere'de düzenlenen 2019 Dünya Tekvando Şampiyonası'na hazırlık döneminde şansız bir sakatlık yaşadığını, tedavisinin ardından katıldığı şampiyonanın yarı finalinde yine sakatlık geçirdiğini aktaran Askari, "Final maçını hemen ertesi gün oynadığım için bu sakatlık beni çok etkiledi. O yüzden şanssızdım. İkinci oldum. Burada aldığım puanlarla Tokyo Olimpiyatları'nı garantiledim. Benim için çok güzel oldu. İnşallah Tokyo'da da bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğim." diye konuştu. 

10 aydır kulübü yok

Milli sporcu Askari, son 10 aydır herhangi bir kulübe bağlı olmadığını, antrenmanlarını da ferdi olarak ve milli takımla sürdürdüğünü anlattı.

Eşi Mehran ile antrenman yaptığına değinen Askari, şunları kaydetti:

"Gerçekten benim için zor bir süreç. Bu yolda büyük bir mücadele veriyoruz. Birçok zorlu müsabakamız oluyor. Bu yolda hem maddi hem de manevi olarak yürümek gerekiyor. Birçok ihtiyacımız oluyor. Kulüpsüzlük benim için zor. Bayramdan sonra güzel görüşmelerimiz olacak. İnşallah olimpiyatlarda o kulüp adına yarışmak nasip olacak. O kulüp adına olimpiyat altın madalyasını da alırsak, ne mutlu bana. Anlaşma olmazsa, büyük ihtimal ferdi olarak olimpiyatlarda yarışacağım." 

"Tokyo'da altın madalyaya ulaşacağız"

Zorlu süreçlerde eşinin kendisine destek olduğunu belirten Nur Tatar Askari, "Bu bizim için gerçekten çok büyük bir güç. Zaten ailelerimizin, sevdiklerimizin ve bütün Türkiye'nin desteği olduktan sonra, sırtımızın yere gelmeyeceğini düşünüyoruz. İnşallah Tokyo'da altın madalyaya ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

İran asıllı Türk vatandaşı antrenör Mehran Askari ise olimpiyatlara hazırlanma süreçlerinin hızlı ve düzenli şekilde sürdüğünü, eşinin potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Olimpiyatlara kadar olan süreyi çok iyi şekilde değerlendireceklerini vurgulayan Mehran Askari, "Bizim tek bir hedefimiz var, o da olimpiyatlarda altın madalyayı ülkemize getirmek. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Altın madalyayı istiyoruz ve alacağız. İnşallah o olimpiyat madalyası bize gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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