Kükreyemeyen Aslan

GÜNEŞ

MEDİPOL Başakşehir yenilgisiyle evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisine veda eden G.Saray, gol yollarında büyük kriz yaşıyor. Şampiyon olunan son iki sezonda Gomis ve Diagne gibi gol kralları çıkaran Sarı-Kırmızılılar, bu sezon yakın geçmişini mumla arıyor. Kolomibaylı yıldız Radamel Falcao transferi zehir olan Aslan, yedeği Florin Andone’den de verim alamadı. Adem ve Babel’e kalan G.Saray 12 haftada 13 gol atabilirken 5 maçta ise gol sevinci yaşayamadı.

ÖNEMLİ MAÇLARDA GOLÜ YOK

■ BU tablo 12. haftalar itibarıyla son 38 sezonun en kötü hücum performansı sergileyen Galatasaray’ını ortaya çıkardı. Sarı-Kırmızılılar 12. haftalar dikkate alındığında daha önce en az golü (10) 1981-1982'de atmıştı. Cim Bom, puan olarak da son 9 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. 19 puanlı Galatasaray, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı 2010-11 sezonunda aynı sürede 16 puan toplamıştı. Aslan bu sezon ne Devler Ligi’nde ne de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir karşısında gol sevinci yaşayamadı.