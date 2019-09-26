Kruse’ye 8 yıllık motivasyon

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü G.Saray’a konuk olacak F.Bahçe’de Alman futbolcu Max Kruse, derbi maça en iyi şekilde motive olmaya çalışıyor. Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 5 karşılaşmada 5 asist yapan 31 yaşındaki futbolcu, derbiye sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Kruse’nin, takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun önerisiyle, 2010-2011 sezonunun 26. haftasında oynanan G.Saray-F.Bahçe mücadelesini izleyerek kendisini bu önemli karşılaşmaya hazırladığı belirtildi.

TELEKOM’DA KAZANMIŞTI

■ FENERBAHÇE, 18 Mart 2011 tarihinde Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçın 14. dakikasında Kazım Kazım’ın golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen, 75. dakikada Semih Şentürk ve 87. dakikada Alex de Souza’nın golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmış, Sarı-Lacivertli takım da söz konusu sezonda şampiyonluğa ulaşmıştı. Öte yandan asistleriyle maçlara damga vuran Alman futbolcunun, derbide 90 dakika boyunca soğukkanlı olmaları gerektiği yönünde takım arkadaşlarını uyardığı da ifade edildi.