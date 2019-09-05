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05 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 22:57:46

Kruse ve Garry yüzleri güldürüyor

FENERBAHÇE'NİN bu sezon kadrosuna kattığı Max Kruse ve Garry Rodrigues, performanslarıyla takdir kazandı.

GÜNEŞ

■ Ligin ilk üç maçında iyi bir görüntü ortaya koyan ikili, Trabzonspor'la 1-1 berabere kalınan maçtaki uyumuyla da dikkat çekti. Özellikle Garry, attığı golün yanı sıra kaçırdığı pozisyonlarla gündem olsa da, çalışkanlığıyla teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girdi. Kruse de zekası ve tekniğiyle dikkatleri üzerine çekti.

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