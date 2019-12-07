Kritik randevu! Galatasaray-Alanyaspor muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ OYNADIĞI son 4 resmi maçı kazanamayan Galatasaray, Süper Lig'de bugün ligin dişli ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Haftaya 20 puanla 8. sırada giren ve lider Demir Grup Sivasspor’un 7 puan gerisinde bulunan Sarı-Kırmızılılar’ın, Alanya ekibi karşısında puan yitirme lüksü yok. Aslan galip gelemezse, şampiyonluk yarışında büyük darbe almış olacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

5 OYUNCU SAKAT

■ SARI-Kırmızılı ekipte 5 futbolcu sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Falcao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Andone, Luyindama, Babel ve Feghouli, bugünkü müsabakada görev yapamayacak. İyileşen Şener ve Lemina Alanyaspor maçının kadrosunda yer alabilecek. Cim Bom’da Younes Belhanda ile Adem Büyük, bugün kart görmeleri durumunda 15. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasında forma giyemeyecek.

GOL KRiZi DEVAM EDiYOR

■ FALCAO ve Andone'den yararlanamayan G.Saray, gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor. Süper Lig'de 13 müsabakada 14 gol atan Sarı-Kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 müsabakada 1 kez ağları havalandırabildi. Cim Bom, 20 resmi maçta sadece 16 gol bulabildi.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, A.Çalık, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Ömer, Emre Mor, Adem

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, Bammou