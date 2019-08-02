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02 Ağustos 2019 Cuma 09:55:23 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:58:47

Kritik görüşme! TFF yetkilileri ile beIN Sports yöneticileri bir araya geliyor...

Defalarca gerçekleştirilen toplantılarda anlaşmaya varamayan yayıncı kuruluş beIN Sports ve Süper Lig kulüpleri, bugün yeniden biraraya gelecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kurmaylarının da katılacağı dev zirvede, yayın krizinin çözülmesi bekleniyor.

Süper Lig’in başlamasına 2 hafta kala yayın krizi henüz çözülemezken, en kritik toplantı bugün gerçekleşecek.

Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş beIN Sports daha önce defalarca kez bir araya gelmiş ancak taraflar bir türlü ortak noktada buluşamamıştı. Son olarak kulüplere sezon öncesi ödenmesi gereken avans da yatırılmayınca ortalık iyice karışmıştı.

Yayıncı kuruluş ile kulüpler arasındaki çözümsüzlüğü gidermek adına Türkiye Futbol Federasyonu devreye girerken, Başkan Nihat Özdemir tarafları uzlaştırmaya çalışacak. Süreç artık TFF ile beIN Sports arasında yürütülürken, dev buluşma bugün saat 11.00’de Kulüpler Birliği Vakfı’nın Maslak’taki ofisinde gerçekleşecek.

2 hafta kaldı...

Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly’nin toplantıda yer alacağı öğrenilirken, kulüplerin de bu görüşmeye temsilci göndermeleri bekleniyor. Gelen bilgilere göre; Başkan Özdemir ve kurmaylarının, yayıncı kuruluş ile uzlaşma ihtimali oldukça yüksek.

Daha önce planlandığı gibi, sorunsuz şekilde 16-17-18 Ağustos’ta Süper Lig’in başlaması hedefleniyor.

1 - Yayıncı kuruluş ne istiyor?

Mevcut anlaşmaya göre Süper Lig kulüplerine 500 milyon Dolar ödeyen yayıncı kuruluş Digiturk, bu paranın 250 milyon Dolar’lık kısmını 3.8 TL sabit kur üzerinden yapıyor. Geri kalan 250 milyon Dolar ise güncel kurdan ödeniyor.

Artan kur ve yüksek maliyetler nedeniyle BeIN Sports yetkilileri, 500 milyon Dolar’ın tamamını 3.8 TL sabit kur üzerinden gerçekleştirmek istiyor.

2 - Kulüpler ne istiyor?

Süper Lig kulüpleri ise yayıncı kuruluşun bu isteğine tamamen karşı çıkıyor.

Mevcut anlaşmaya sadık kalınmasını isteyen 18 kulübün yetkilileri, BeIN Sports’un talebinin onaylanması durumunda toplamda 600-700 milyon liralık bir zarara uğrayacaklarını belirtiyor. Bu da kulüp başına yaklaşık 40-50 milyon lira daha az yayın geliri anlamına geliyor. 

(Fanatik)

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