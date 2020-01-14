KRC Genk, Dieumerci Ndongala'yı Kasımpaşa'ya kiraladı

Belçika'dan Le Soir'ın haberine göre; Genk'in yeni teknik direktörü Hannes Wolf, antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle Ndongala'yı önce uyardı, ardından kadro dışı bıraktı. Raporunu yönetime de ileten Wolf, Ndongala'nın satılmasını önerdi.

Bunun üzerine menajeri aracılığıyla kulüp bulunması istenen Ndongala için ilk aday Aytemiz Alanyaspor oldu. Ancak, Genk ve Alanyaspor arasında anlaşma sağlanamadı. Ardından devreye Kasımpaşa girdi.

FESİH OLMAZSA 1.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Kasımpaşa, Ndongala için istekli oldu ve anlaşma sağlandı. Buna göre Kasımpaşa, Ndongala için Genk'e bir kiralama bedeli ödemeyecek. Fakat, Kasımpaşa kulübü oyuncunun kiralık sözleşmesini son tarihe kadar fesh etmezse 1.5 milyon euroluk zorunlu satın alma bedeli devreye girecek.

Standart Liege altyapısından yetişen 28 yaşındaki Kongolu sağ açık Ndongala, profesyonel kariyerinde oynadığı 232 maçta 32 gol atıp 33 asist yaptı.

(Sporx)