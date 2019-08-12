Kral İstanbul'a inecek

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ÖZEL BİR JETLE GELECEK

YILIN transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, yeni golcüsünü bugün Türkiye'ye getirmeyi planlıyor… Özel bir jetle İstanbul Havalimanı’na inecek olan Radamel Falcao’nun yanında menajer Ahmet Bulut ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da bulunacak. Sarı-Kırmızılılar, iniş için gerekli izinleri aldı ve artık sadece Kolombiyalı oyuncunun geliş saatinin açıklanması kaldı. Taraftarların gözü kulağı yönetimden gelecek olan haberde…

50 BİN TARAFTAR ÖNÜNDE İMZA

FALCAO’NUN geliş saati açıklandığı an, Galatasaraylı taraftarlar İstanbul Havalimanı’na akın edecek ve 33 yaşındaki süper stara coşkulu bir karşılama düzenleyecek. Kolombiyalıya ömründe unutamayacağı görkemli bir imza töreni de düzenlenecek. İmza töreni Türk Telekom Stadı’nda 50 bin taraftarın önünde gerçekleştirilecek. Sarı-Kırmızılılar’ın yeni golcüsü ardından yeni takım arkadaşlarıyla tanışacak ve 2.haftadaki Konya maçında sahada olacak.