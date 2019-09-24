24 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 23:52:11
'Kral’ formasına kavuştu
SEZONA sakat başlayan Burak Yılmaz, dün ilk kez 11’de forma giydi.
GÜNEŞ
■ Sezon öncesi hazırlık maçında geçirdiği sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan milli santrforun yokluğunda gol yollarında oldukça sıkıntı bir dönem geçiren Kartal’da, Abdullah Avcı da Burak Yılmaz’ın yokluğunda yaşadıkları sıkıntıyı dile getirmişti. Öte yandan, Avcı 5 sezon çalıştırdığı eski takımı Medipol Başakşehir’e ilk kez rakip oldu.
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