'Kral’ formasına kavuştu

GÜNEŞ

■ Sezon öncesi hazırlık maçında geçirdiği sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan milli santrforun yokluğunda gol yollarında oldukça sıkıntı bir dönem geçiren Kartal’da, Abdullah Avcı da Burak Yılmaz’ın yokluğunda yaşadıkları sıkıntıyı dile getirmişti. Öte yandan, Avcı 5 sezon çalıştırdığı eski takımı Medipol Başakşehir’e ilk kez rakip oldu.