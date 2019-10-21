Kral derbide yok

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’A büyük şok... Sezon başında sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve ligin ilk dört haftasında forma giyemeyen Burak Yılmaz, Başakşehir mücadelesiyle birlikte sahalara geri dönmüştü. Ancak golcü oyuncu, cumartesi akşamı oynanan Ankaragücü maçında sakatlanarak 67.dakikada yerini Umut Nayir’e bırakmıştı. Burak’ın dün yapılan kontrolleri sonrasında durumu belli oldu... 34 yaşındaki futbolcu, 10 gün sahalardan uzak kalacak.

KARTAL’DA EKSİK ÇOK

■ KRAL, bu 10 günlük süre içinde ise iki önemli maçı kaçıracak. Golcü oyuncu, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Braga maçı ve Süper Lig’in 9.haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlılar’da Dorukhan, Gökhan Gönül, N'Koudou, Ruiz ve Oğuzhan Özyakup'un da sakatlıkları sürüyor. Burak’la birlikte Dorukhan, Gökhan, N’Koudou’nun derbide oynaması beklenmiyor. Ruiz’in durumu ise hafta içinde netleşecek.