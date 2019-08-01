Kostas Mitroglou giderse yerine Roman Yaremchuk gelecek
Kostas Mitroglou ile yolların ayrılması durumunda bir forvet daha alacak olan Galatasaray, Ukraynalı Roman Yaremchuk ile yakından ilgileniyor.
Radamel Falcao'nun transferinde sona yaklaşan Galatasaray, Kostas Mitroglou ile yollarını ayırması halinde bir forvet daha almayı planlıyor.
Sarı- Kırmızılılar'ın scout ekibinin önerisi olan Roman Yaremchuk ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
Belçika'da Gent formasını giyen 23 yaşındaki Ukranyalı yıldızın önemli bir potansiyeli var. Sarı-kırmızılıların, Kostas Mitroglou ile yollarını ayırması halinde, Roman Yaremchuk için görüşme yapacağı öne sürüldü.
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