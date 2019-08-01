Kostas Mitroglou giderse yerine Roman Yaremchuk gelecek

Radamel Falcao'nun transferinde sona yaklaşan Galatasaray, Kostas Mitroglou ile yollarını ayırması halinde bir forvet daha almayı planlıyor.

Sarı- Kırmızılılar'ın scout ekibinin önerisi olan Roman Yaremchuk ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Belçika'da Gent formasını giyen 23 yaşındaki Ukranyalı yıldızın önemli bir potansiyeli var. Sarı-kırmızılıların, Kostas Mitroglou ile yollarını ayırması halinde, Roman Yaremchuk için görüşme yapacağı öne sürüldü.

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