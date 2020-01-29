Korsan yayınların Türk ekonomisine yıllık zararı 500 milyon lira

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, korsan yayınların Türkiye'de yıllık yaklaşık 500 milyon lira finansal zarara yol açtığı uyarısında bulunarak Süper Lig'e ana sponsorlar gerektiğini söyledi.

Saad Saleh Al-Hudaifi, AA muhabirin sorularını İstanbul'daki beIN Sports stüdyosunda yanıtladı.

Korsan yayınların Digitürk ile Süper Lig'e verdiği zararlar ve korsana karşı planları hakkında konuşan Al-Hudaifi, "Korsan yayınlar spor endüstrisinin ve Süper Lig'in geleceğini tehdit eden temel sorundur." dedi.

Al-Hudaifi, "Korsanın verdiği zararın aklınızda daha iyi şekillenmesi için sizinle bazı sayısal verileri paylaşmak istiyorum. Korsan yayınlar Türkiye’de yılda yaklaşık 500 milyon lira ekonomik zarara neden oluyor. Bunun 64 milyon liralık kısmı vergi kaybı, 409 milyon liralık kısmı ise sektörün gelir kaybıdır." bilgisini verdi.

Korsan yayıncılıktan sadece kendilerinin değil kulüpler, federasyonlar ve bakanlıkların da rahatsız olduğunu söyleyen Al-Hudaifi, "Hep birlikte korsanla mücadele etme kararı aldık. Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınacağı konusunda açıklamalarda bulundu." dedi.

Al-Hudaifi, "Kulüpler Birliği ve TFF de bu soruna daha duyarlı yaklaşıyor. Sorunun kolektif bir mücadele ile çözüleceğine inanıyoruz. Kısa süre önce Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Spor Çalıştayı, korsanla mücadelede çok önemli bir adımdı. Elbette, bu konuda yapılacak çok şey var." şeklinde konuştu.

Kulüplerin telifli içerik paylaşımı

Süper Lig kulüplerinin resmi sosyal medya hesaplarından telifli içerik paylaşması hakkında ise, Al-Hudaifi şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun en önemli paydaşları olan kulüplerimizin ve futbolseverlerin taleplerine daima öncelik vermeye çalışan bir kurumuz. Süper Lig ve Birinci Lig kulüplerinin ayda 1 dakikalık telifli içerik paylaşmasına izin veriyoruz. Bunun için telif ücreti talep etmiyoruz. Bazı kurallarımız var. Kulüpler istediğini yayınlayabilir ama başka bir kulübe ya da hakemlere saldırıda bulunamaz ve Lig’in marka değerine zarar veremez. Bu konuda da sıkıntı yaşamıyoruz. Kulüpler bizimle iş birliği içerisinde."

Naklen yayın anlaşması

Bu sezon başında yayın sözleşmesinin şartlarının revize edilmesi ve yeni sezonda da benzer bir revizyon yapılması ihtimali hakkında konuşan Al-Hudaifi, "Sezon başında tüm tarafların imzaladığı protokole uygun şekilde, önümüzdeki Mayıs ayında Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşeceğiz." dedi.

Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, "beIN Sports, 107 ülkede Super Lig'i yayınlamaktadır. Ayrıca şunu da vurgulamak isterim ki Katar merkezli uluslararası bir şirket olarak Türkiye'de uzun vadeli bir yatırımcıyız. Bir Katarlı olarak, ülkelerimizin dostluğunun benim için çok değerli olduğunu da belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

beIN Sports'un "VAR" üzerinde etkisi yok

Türkiye Süper Ligi'nde VAR Sistemi uygulaması ile ilgili eleştiriler ve Süper Lig maçlarında beIN Sports kameraları tarafından kaydedilen bazı görüntülerin gizlendiğine yönelik iddialar hakkında konuşan Al-Hudaifi, şunları söyledi:

"Öncelikle belirtmek isterim ki VAR Sistemi ile ilgili tüm uluslararası ve yerel prosedürlere uygun faaliyet gösteren küresel bir yayıncı olan beIN Sports, TFF’nin VAR talimatlarına uygun şekilde çalışmaktadır. BeIN Sports'un VAR veya hakem kararları üzerinde hiçbir kontrolü veya etkisi yoktur ve bu teknik olarak da imkansızdır. Maç yayını için kullandığımız tüm kameralarımızın görüntüleri, TFF yetkili ekibi tarafından ve kendi kurdukları teknik altyapı üzerinden Riva'daki VAR odasına eşzamanlı olarak aktarılmaktadır."

"Türkiye'deki VAR Sistemi uygulaması hakkında bilgi eksikliği var ve bu durum futbolseverlerin zihninde soru işaretleri yaratıyor," diyen Al-Hudaifi, "Futbolseverlerin VAR’a ilişkin sorularının ve endişelerinin muhatabı, VAR sürecini yürüten TFF’dir." ifadelerini kullandı.

Ofsayt çizgilerinin yanlış çizildiği iddiaları

Ofsayt çizgilerinin yanlış çizildiği iddiaları ve yayıncı kuruluşun suçlanması hakkında ise Al-Hudaifi, "Ofsayt çizgisi VAR operatörü tarafından çiziliyor. Biz sadece VAR odasındaki görüntüyü ekrana getiriyoruz." dedi.

Geçen yıllara göre maçlarda kullandıkları kamera sayısının arttığını belirten Al-Hudaifi, görüntülerin daha fazla açıdan ekranlara verildiğini ifade etti.

Maç erteleme kararı

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki maçın Elazığ depremi sonrası TFF tarafından ertelenmesi hakkında ise Al-Hudaifi, "TFF bizimle erteleme kararı öncesinde irtibata geçmedi. TFF bu erteleme kararını bize danışmadan aldı." şeklinde konuştu.

Süper Lig'e sponsorluk desteği gerek

Süper Lig'in ana sponsorunun olmadığını belirten Al-Hudaifi, "Süper Lig'in telekominikasyon şirketleri, bankalar ve havayolu şirketleri gibi destekçilere, sponsorlara ihtiyacı var. Bu sezon Süper Lig’in henüz bir isim sponsoru yok. Sezonun yarısı bitti." diyerek sözlerini tamamladı.