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15 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 00:10:14

Korsan yayın için yeni yasa kararı

'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda korsan yayın ve bahis konusu gündeme geldi. Spor Yasası’nda korsan yayınla ilgili bir yasa düzenlemesi yapılması kararı alındı. Yasada korsan yayını yapan ve bu yayınları izleyenlere hapis ile para cezası verilecek.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nın 2. Gününde önemli bir konu gündeme alındı. Çalıştay’a katılan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüpleri yetkilileri, Yayıncı kuruluş beIN MEDIA GROUP’un uzun süredir rahatsız olduğu korsan yayın konusunda neler yapılabileceğini masaya yatırdı. beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly de bu önemli toplantıya katıldı.

TÜRK TELEKOM KATKI VERiYOR

Krtik toplantıda önümüzdeki günlerde Meclise sunulacak olan Spor Yasası’nda korsan yayınla ilgili bir yasa düzenlemesi yapılması kararı alındı. Yasada korsan yayını yapanla bu yayınları izleyenlere hapis ile para cezası verilmesi görüşleri ön plana çıktı. beIN MEDIA GROUP yetkilileri, uzun süredir korsan yayını sonlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom’da yayıncı kuruluşun çalışmalarına büyük katkı veriyor. Türkiye’de IPTV ve dekoderler aracığıyla gerçekleşen korsan yayınlara abone olanların sayısı şu anda Digitürk üye sayısının yarısına ulaşmış durumda.

SPOR TOTO ÇOK KAYBEDiYOR

Korsan yayın sorunu çözüldüğü zaman Süper Lig kulüplerinin kazançları eski seviyelere yeniden kavuşmuş olacak. 2021-22 sezonun sonuna kadar Digitürk Süper Lig maçlarını yayınlama hakkına sahip. Digitürk yetkilileri ile Türk Telekom arasında yapılan çalışmalar sayesinde korsan bahisin de önlenebileceği dile getirildi. Yurt dışı bahsinden dolayı Spor Toto ve kulüplerin büyük bir kazanç kaybettikleri belirtildi. Süper Lig kulüpleri de hem korsan yayın hem de korsan bahis konusunda yayıncı kuruluşa büyük destek verecek.

BAKANLIK DESTEK VERİYOR

beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly, “Ekonomik sorunlar, korsanlık gibi konular hakkında da tabii ki görüşmelerimiz oluyor. Tabii ki bu konuda herkesin desteğini alıyoruz, Spor Bakanlığı’nın desteğini alıyoruz. Daha ileriye gitmek için nasıl bir plan oluşturabiliriz, buradaki konular hakkında neler yapabiliriz? Bunu konuştuk” dedi.

(Akşam)

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