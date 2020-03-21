Koronavirüs en çok Ronaldo'yu zarara uğrattı... Tam 10 milyon Euro

Koronavirüsten en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya'da bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İnsanların pencere konserleri ve balkon filmleri ile moral bulmaya çalıştığı ülkede futbol liglerinin ertelenmesinin ardından bir rapor oluşturuldu.

KAYIP 10 MİLYON EURO



Yayın gelirleri, taraftar ve sponsorluk alanlarındaki gelir kayıpları tahmini olarak hesaplandı. Bu duruma göre İtalya'nın en çok kazanan oyuncusu olan Ronaldo, maaş kesintilerinden çok zarara uğrayacak kişi olacak.

Tuttosport'un raporuna göre tüm maçların askıya alınmasının ardından oyuncu bazında tahmin edilen ortalama kayıp 70 milyon euro olacak.

Yıllık 31 milyon euro kazanan Ronaldo ise bu durumda yaklaşık 9-10 milyon euroluk kayıpla en büyük zarara uğrayacak oyuncu.

FEDERASYON BAŞKANI 'MAAŞLARI DÜŞÜREBİLİRİZ' DEMİŞTİ



Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, "Maaşları düşürmeyi düşünebiliriz. Kriz herkes için geçerli" ifadesini kullanmıştı.



