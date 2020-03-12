Kopenhag, Başakşehir maçı için iptal talebinde bulundu

Danimarka temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Danimarka hükümetinin ve Danimarka Futbol Federasyonu'nun ülkedeki koronavirüs salgını için aldığı kararların gerekçe olarak gösterildiği ve seyircisiz olarak oynanacağı açıklanan müsabakanın iptalinin istendiği kaydedildi.

DHA