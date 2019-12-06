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06 Aralık 2019 Cuma 18:27:33 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 18:28:08

Konyaspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

TFF Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Kayserispor'da forma giyen Ali Çamdalı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir"

35 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulabilmişti.

Çamdalı'nın Konyaspor ile olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu.

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