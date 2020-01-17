Konyaspor üç puanı Shengelia ile aldı

Karşılaşmanın 90 dakikası boyunca iki takım da kaleyi bulan şut çekemezken, Konyaspor'da Miya'nın 83. dakikadaki kafa vuruşu direkten döndü. 90+2. dakikada sahneye çıkan Shengelia, yaptığı vuruşla takımına galibiyeti getirdi.

Süper Lig'de 10 hafta sonra kazanan Konyaspor bu sonuçla 18 puana yükselirken, 12 maçtır kazanamayan Ankaragücü ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.