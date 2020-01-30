30 Ocak 2020 Perşembe 14:08:21 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 14:09:23
Konyaspor, Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaştı
İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübü'nden Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübü'nden Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı.
Sağ ve sol kanatta oynayan 1991 doğumlu Robert Mak, İttifak Holding Konyaspor'da 29 numaralı formayı giyecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! 1,5 yıllık anlaşma...
- Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi
- Ligde haftanın hakemleri belli oldu! Trabzon-F.Bahçe maçını o yönetecek..
- Lecce iki Türk yıldızı kadrosuna katıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber...
- Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın topbaşı yapmasına harcama limiti engeli