Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup eden Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Yeşil-beyazlılar, Polonya 1. Lig ekiplerinden Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen Brezilyalı sol bek Guilherme ile resmen anlaşmaya vardı.

Opsiyonlu olarak 1.5 + 1 yıllığına imza atan Guilherme Sitya, İttifak Holding Konyaspor'da 12 numaralı formayı giyecek.

İmza töreninde konuşan Guilherme, "Türkiye'nin öne çıkan kulüplerinden birine geldiğim için mutluyum. Konyaspor'u kariyerim açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim" dedi.