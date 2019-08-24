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24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:45:07 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:49:23

Konyaspor Galatasaray'ı 16 yıldır yenemiyor

Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 25 maçı kazanamadı. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 13 Eylül 2003'te alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 25 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 6'sında berabere kaldı.

Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor. Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 25 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 25 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 6'sında berabere kaldı, 16 yıla yakın süredir 3 puana ulaşamadı.

Deplasmanda galibiyeti yok

Konyaspor, lig tarihinde Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kazanamadı.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 18 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 3'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da 0-0, geçen sezon da 1-1'lik beraberliklerle aldı.

İstanbul'da ev sahibi ekip 46, konuk takım ise 14 gol attı.

Süper Lig'de 37. randevu

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 36 maçtan 27'sini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 71 golüne, yeşil-beyazlılar 20 golle yanıt verebildi.

Geçen sezonki maçlar İstanbul'da 1-1, Konya'da 0-0 berabere bitti.

En farklı skorlu galibiyetler

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

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