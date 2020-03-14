Konyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 1 - 0

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda koronavirüs salgınına önlem olarak seyircisiz oynanan maçı ev sahibi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

67 ila 77 arasını 10, uzatmalarla birlikte son 19 dakikayı ise 9 kişi oynayan Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada Riad Bajic attı.

Konyaspor'da Nejc Skubic 67, Ömer Ali Şahiner ise 77. dakikada iki sarı kartla oyundan ihraç edildiler.

7 haftanın ardından ilk kez kazanan Konyaspor, 26 puana yükseldi.

Galibiyet hasreti 7 maça çıkan ve 1 maç fazlasına rağmen ilk 4'ün 9 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 40 puanda kaldı.

Konyaspor, gelecek hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE 11'İNİN 6'SI DEĞİŞTİ

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'ine göre 6 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.

Antrenör Zeki Murat Göle'nin başında bulunduğu Fenerbahçe'de, ligin 25. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de yer alan kaleci Altay Bayındır ile Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu ve Kruse'nin yerine, kaleci Harun Tekin ile Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Zajc, Jailson ve Rodrigues'e ilk 11'de yer verildi.

Sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Altay Bayındır ve Serdar Aziz kart cezaları nedeniyle, Kruse ve Nabil Dirar da sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe karşılaşmaya; Harun Tekin, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Zajc, Rodrigues, Muric ilk 11'i ile çıktı.

KONYASPOR 11'İNDE DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 1 mecburi değişiklikle sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde yer alan kırmızı kart cezalısı Serkan Kırıntılı'nın yerine Ertuğrul Taşkıran'ı ilk 11'e dahil etti. Konyaspor karşılaşmaya; Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia ve Bajic ilk 11'i ile başladı.

Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Farouk Miya ve Marin Anicic kadroda yer almadı.