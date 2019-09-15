15 Eylül 2019 Pazar 22:18:04 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 22:18:29
Konyaspor bir attı üç aldı
Süper Lig'de 4. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Konyaspor oldu.
Konyaspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golü 54. dakikada Farouk Miya kaydetti.
İlk galibiyetini alan Konyaspor puanını 6'ya yükseltti. Bu sezon kalesinde ilk kez gol gören Denizlispor 7 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Yukatel Denizlispor, Kayserispor'a, Konyaspor ise Göztepe'ye konuk olacak.
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